ولي العهد يوجه بإطلاق اسم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- على أحد شوارع العاصمة الرياض

ويأتي التوجيه الكريم تقديرًا لمكانة سماحته العلمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن والإسلام والمسلمين، حيث أفنى حياته -رحمه الله- في طلب العلم الشرعي وتعليمه وإرشاد الناس، كما كان لسماحته إسهامات علمية وعملية جليلة كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة العلم الشرعي وتعليمه.