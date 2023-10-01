"مسام" ينتزع 743 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و216 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغمين مضادين للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و22 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، كما نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.