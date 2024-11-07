وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية لـ "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغِّل لوجهة مسار، عن مشاركتها بوصفها "شريك الوجهة" في النسخة الثانية من معرض (سيتي سكيب العالمي)؛ الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض تحت شعار (مستقبل الحياة)؛ حيث تمثِّل هذه المشاركة امتداداً للنجاح المُتميز الذي حققته شركة أم القرى للتنمية والإعمار في النسخة الأولى من المعرض العام الماضي.
وتحت شعار "معاً.. نرسم المسار لمستقبل مكة"، تستعد الشركة لاستعراض رؤيتها لوجهة (مسار) الرامية إلى تطوير وجهة حضرية تلبي تطلعات أهالي مكة وزوارها، وستقدِّم وجهة (مسار) في جناحها الخاص الممتد في صالة 2 (H10-H30) من المعرض، لزوارها، تصورًا تفصيليًا لكامل الوجهة، والاستمتاع بتجربة تفاعلية يعيش من خلالها الزوار معالم التطور الحضري؛ الذي تسعى الوجهة إلى تحقيقه في قلب العاصمة المُقدسة، كما يضم الجناح نخبة من شركاء الوجهة المستثمرين الذين سيستعرضون مشاريعهم في وجهة مسار، إضافة إلى عددٍ من مشغلي الوجهة مستعرضين خدماتهم التي ستثري تجربة الزوار.
يُذكر أن معرض (سيتي سكيب العالمي 2024) سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمنطقة ملهم (شمال العاصمة)، برعاية (وزارة البلديات والإسكان)، وبدعمٍ من (الهيئة العامة للعقار) و(برنامج الإسكان)، كما يُشكِّل منصة رائدة تجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين والمطورين من شتى أنحاء العالم.