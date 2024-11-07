وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية لـ "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"

وتحت شعار "معاً.. نرسم المسار لمستقبل مكة"، تستعد الشركة لاستعراض رؤيتها لوجهة (مسار) الرامية إلى تطوير وجهة حضرية تلبي تطلعات أهالي مكة وزوارها، وستقدِّم وجهة (مسار) في جناحها الخاص الممتد في صالة 2 (H10-H30) من المعرض، لزوارها، تصورًا تفصيليًا لكامل الوجهة، والاستمتاع بتجربة تفاعلية يعيش من خلالها الزوار معالم التطور الحضري؛ الذي تسعى الوجهة إلى تحقيقه في قلب العاصمة المُقدسة، كما يضم الجناح نخبة من شركاء الوجهة المستثمرين الذين سيستعرضون مشاريعهم في وجهة مسار، إضافة إلى عددٍ من مشغلي الوجهة مستعرضين خدماتهم التي ستثري تجربة الزوار.