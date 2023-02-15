الأطفال يُقبلون على فعاليات مهرجان البن السعودي العاشر

شهد مهرجان البن السعودي في نسخته العشرة المقام حاليًا بمحافظة الدائر بني مالك، تفاعلًا كبيرًا من قبل الأطفال مع مختلف الفعاليات المنفذة بمقر المهرجان بالمحافظة.