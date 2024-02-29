فصل "حسنة وحسينة".. "نمشان": المؤشرات إيجابية ومطمئنة ووصلنا للمرحلة الثالثة من الفصل

أكد استشاري جراحة الأطفال الدكتور محمد نمشان، أن الفريق الطبي المسؤول عن جراحة فصل التوأم النيجيري "حسنة وحسينة"؛ سيبدأ المرحلة الثالثة من عملية الفصل، والمؤشرات إيجابية ومطمئنة.
وأضاف "نمشان" أن مرحلة التخدير انتهت ويجري الآن عمل المناظير ووضع القساطر لتوضيح النواحي التشريحية للالتصاقات الموجودة بالجهازين البولي والتناسلي.
وتابع في حديثه للإخبارية، أن المرحلة الثالثة تشمل عملية التعقيم ثم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض والتصاقات الحبل الشوكي.
من جهته عبّر رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة عن تفاؤله بنجاح عملية الفصل بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية؛ للتسهيل من المراحل التالية.
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"؛ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.
وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أن التوأم السيامي النيجيري (حسنة وحسينة) قَدِمَتا إلى المملكة في 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، وقام الفريق الطبي بعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقَد عدة اجتماعات، توصل من خلالها إلى أن التوأم يشتركان في عدة مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب السفلية للعمود الفقري، وقرر إجراء عملية أولية لهما بفصل قناة العمود الفقري؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بجراحة الأعصاب بإجراء هذه العملية منذ عدة أسابيع، بعد ذلك عَقَد الفريق الطبي والجراحي عدة اجتماعات وقرر الفريق إجراء عملية الفصل اليوم الخميس.
وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم يشتركان في أسفل القولون والجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض وفي أسفل قناة العمود الفقري وبعض الأعصاب السفلية، ومن المقرر أن تجرى العملية على 9 مراحل وتستغرق حوالى 14 ساعة بإذن الله، ويشارك فيها 38 من الاستشاريين والمختصين والفنيين والكوادر التمريضية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة ونسبة نجاحها بمشيئة الله 70%؛ مفيدًا بأن من المتوقع أن يتم فصل التوأم، وأن يكون لكل طفل طرفان سفليان لوحدهما، وأن يتم نقل التوأم بعد انتهاء العملية إلى العناية المركزة للأطفال للمراقبة والإفاقة.
وأفاد الدكتور "الربيعة" بأن هذه العملية تعد رقم 60 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة؛ حيث استطاع البرنامج السعودي خلال 34 عامًا أن يعتني بـ135 توأمًا سياميًّا من 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة.