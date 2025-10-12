"اعتدال" يحذر من خطر استغلال المتطرفين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدعاية والتجنيد

ورأى المركز أن الخطر يكمن في سوء توظيف المعرفة لا في جوهرها، داعيًا إلى بناء ضوابط معيارية ومقاييس شفافة توازن بين منافع الانفتاح العلمي ومتطلبات الأمن والحفاظ على الحياة البشرية، وإلى تعاون دولي ملزم ينظم نوعية البيانات الضخمة التي تغذي نماذج الذكاء الاصطناعي ويحدد معايير المصداقية للحد من تحويل هذه الإمكانات إلى أدوات تضليل أو عنف.