"الحصيني" عن إعصار التورنادو: لا يحدث كثيرًا وبحسب سرعته تكون قوته التدميرية

بعد الفيديو المتداول لإعصار نشأ عصر أمس الأحد في منطقة الهجن، عند كوبري عشيرة شمالي الطائف، وتسبب في تلفيات، ولم تنتج عنها إصابات -ولله الحمد- عرّف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، الإعصار التورنادو عند علماء المناخ، قائلًا إنه "عبارة عن مسارات عمودية من الهواء يعمل على الدوران بشكلٍ عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظرًا لأن الرياح غير مرئية فإننا لا نستطيع رؤية إعصار تورنادو ما لم يتشكل قمع التكثيف، والذي يكون متكونًا من قطرات ماء وغبار وحطام".
وأضاف: "سرعته قد تتجاوز 100 كم بالساعة، وعادةً يحدث في السحب الركامية العملاقة، ويصحبهُ أحيانًا أمطار غزيرة وحبات برد، كما أنه قد يمسح الأرض التي أمامه، وبحسب سرعته يكون مقدار قوته التدميرية".
وبيّن "الحصيني" أن مساحته عادةً من كيلومتر واحد إلى كيلومتر ونصف مربع، وهو قليل الحدوث في بلادنا، لكنه أحيانًا يحدث خاصةً في المرحلة الانتقالية "الخريف والربيع"، مختتمًا تصريحه قائلًا: "احتمال تكرر مثل هذا الإعصار أمر وارد والله أعلم".