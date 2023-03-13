"الحصيني" عن إعصار التورنادو: لا يحدث كثيرًا وبحسب سرعته تكون قوته التدميرية

بعد الفيديو المتداول لإعصار نشأ عصر أمس الأحد في منطقة الهجن، عند كوبري عشيرة شمالي الطائف، وتسبب في تلفيات، ولم تنتج عنها إصابات -ولله الحمد- عرّف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، الإعصار التورنادو عند علماء المناخ، قائلًا إنه "عبارة عن مسارات عمودية من الهواء يعمل على الدوران بشكلٍ عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظرًا لأن الرياح غير مرئية فإننا لا نستطيع رؤية إعصار تورنادو ما لم يتشكل قمع التكثيف، والذي يكون متكونًا من قطرات ماء وغبار وحطام".