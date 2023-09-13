الباحة.. إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي عن طريق القسطرة

وأوضحت "صحة الباحة" أن المريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي أثّر على العوامل الحيوية لديها، وبعد عمل الفحوصات اللازمة وتحديد موضع النزيف؛ تم تحويلها إلى وحدة الأشعة التداخلية وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.