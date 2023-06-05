أمانة الرياض تحثّ المنشآت الصحية على اتباع الممارسات الغذائية السليمة

أكدت أمانة منطقة الرياض حرصها على تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، والتأكيد على العاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بشأن الأنشطة ذات العلاقة، وذلك في إطار جهودها في الارتقاء بجودة حياة السكان.
وأوضحت الأمانة، في بيان صحفي، أن صحة المواطنين والمقيمين في المنطقة تعد أولوية في أعمالها، وأنها تعمل على رفع مستوى السلامة الغذائية في منشآت الصحة العامة عبر إجراءات رقابية تراعي أعلى درجات الالتزام والامتثال، إلى جانب تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت المنشآت الصحية إلى اتباع الممارسات الغذائية السليمة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بدءًا بالمبنى وأماكن تحضير وإعداد الأطعمة والمستودعات والتجهيزات والتقيد بالنظافة العامة للعاملين بها، إلى جانب حصولهم على الشهادات الصحية التي تبين خلوهم من الأمراض السارية والمعدية.
يشار إلى أن فرق الرقابة الصحية الخاصة بأمانة منطقة الرياض أغلقت العديد من منشآت الصحة العامة خلال حملاتها الرقابية المفاجئة في عدد من أحياء العاصمة، فيما تنوعت الأنشطة المخالفة ما بين مطاعم وبوفيهات وتموينات وغيرها.