أمانة الرياض تحثّ المنشآت الصحية على اتباع الممارسات الغذائية السليمة

وأوضحت الأمانة، في بيان صحفي، أن صحة المواطنين والمقيمين في المنطقة تعد أولوية في أعمالها، وأنها تعمل على رفع مستوى السلامة الغذائية في منشآت الصحة العامة عبر إجراءات رقابية تراعي أعلى درجات الالتزام والامتثال، إلى جانب تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.