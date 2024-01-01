زراعة البن الشدوي في جبال الباحة.. خصائص فريدة وإنتاج وفير

تملأ رائحة أشجار القهوة الأجواء في مرتفعات الباحة ما بين جبلين، أحدهما في الأسفل والثاني في الأعلى، فشجيرات البن في جبل شدا الأسفل تصعد لتتعانق مع مثيلاتها في جبل شدا الأعلى.. لتشكل قصة فريدة لزراعة نوع فريد من البن يسمونه (البن الشدوي)، نسبة إلى الجبلين الكبيرين، إذ تتناثر فيهما مزارع تحوي نحو أكثر من 54 ألف شتلة من أشجار البن، تنتج ما يزيد عن 12 طناً من البن كل عام، يعمل بها أكثر من 280 مزارعاً، وفقاً لإحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.