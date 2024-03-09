إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات

وأكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على أهمّية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلّقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.