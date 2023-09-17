البحرين والكويت ترحبان بجهود المملكة وعُمان وتجدد دعمهما للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

رحبت البحرين والكويت بجهود المملكة بتوجيه دعوة إلى وفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات بالتنسيق مع سلطنة عُمان نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وتعزيز الهدنة الإنسانية، وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة.