بنك الرياض يحصد جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة لعام 2023

وتعتبر المصرفية الرقمية والتحول الذكي من بين أبرز المحاور الاستراتيجية لبنك الرياض، في الوقت الذي أطلق فيه البنك حزمة واسعة من الخيارات والمبادرات التي أسهمت في تغيير شكل الصناعة المصرفية في المملكة والانتقال بها نحو آفاق واسعة من الريادة والتفوق والابتكار، اعتمادًا على قاعدته الصلبة من الحلول والتقنيات المتقدمة ومنظومة خياراته وخدماته وتطبيقاته الذكية.