بنك الرياض يحصد جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة لعام 2023

حصد بنك الرياض في تقدير جديد لمكانته المتقدمة في مجال المصرفية الرقمية، جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية للعام في المملكة العربية السعودية المقدمة من مجلة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك خلال حفل جوائز التكنولوجيا المصرفية، الذي عُقد مؤخرًا في دبي؛ تكريمًا للبنوك وشركات التقنية التي تُعنى بتبني أحدث الحلول المصرفية الذكية، بهدف تعزيز فرص النمو لديها.
وتأتي الجائزة إشادة بالإنجازات التي سجلها بنك الرياض في مجال المصرفية الرقمية، والتي أسهمت في تحفيز دوره كأحد المساهمين الفاعلين للدفع بخطى التحول الرقمي الذكي للصناعة المصرفية في المملكة والمنطقة عمومًا.
وتعتبر المصرفية الرقمية والتحول الذكي من بين أبرز المحاور الاستراتيجية لبنك الرياض، في الوقت الذي أطلق فيه البنك حزمة واسعة من الخيارات والمبادرات التي أسهمت في تغيير شكل الصناعة المصرفية في المملكة والانتقال بها نحو آفاق واسعة من الريادة والتفوق والابتكار، اعتمادًا على قاعدته الصلبة من الحلول والتقنيات المتقدمة ومنظومة خياراته وخدماته وتطبيقاته الذكية.