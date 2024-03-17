الدفاع المدني: استمرار التقلبات الجوية وأمطار على معظم مناطق السعودية من الاثنين إلى الأربعاء

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل.