الدفاع المدني: استمرار التقلبات الجوية وأمطار على معظم مناطق السعودية من الاثنين إلى الأربعاء

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد، مع رياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة والجموم وخليص وبحرة.
كما ستتأثر منطقة الرياض، وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء. وكذلك مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد، مع رياح هابطة شديدة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وتشمل جدة ورابغ. كما ستتأثر منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم. وكذلك مناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.