بعد أن ورد بقرار لمجلس الوزراء.. ماذا تعرف عن مصطلح "الأراضي الرطبة"؟

وقالت "البلوي": يوجد نظام إيكولوجي فريد من نوعه، هو أشجار المانغروف، وتعود هذه الأشجار بالفائدة علينا جميعًا، سواء أكان ذلك عن طريق توفير الحماية من تغير المناخ أم دعم سبل العيش والتنوع البيولوجي، وتتوزع الأراضي الرطبة الطبيعية في العديد من مناطق المملكة وتعد أبرز هذه المواقع (جزر فرسان - جزر أمالا - بحيرة الكسر - وادي لجب - وادي الديسة - جبال قراقر) ومحمية فيفا الطبيعية التي أُعلنت عام 2016 أنها أخفض محمية رامسار في العالم.