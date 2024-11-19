"الموارد البشرية": التنسيق مستمر مع البنوك لإتمام عمليات صرف دعم الحقيبة المدرسية

أكد حساب "العناية بالعملاء" في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال كانت المستفيد من الضمان الاجتماعي (مؤهل)؛ فإنه سيتم إيداع دعم الحقيبة المدرسية تدريجياً من قبل البنوك إلى حسابات المستفيدين خلال ساعات عمل اليوم.