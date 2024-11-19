"الموارد البشرية": التنسيق مستمر مع البنوك لإتمام عمليات صرف دعم الحقيبة المدرسية

أكد حساب "العناية بالعملاء" في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال كانت المستفيد من الضمان الاجتماعي (مؤهل)؛ فإنه سيتم إيداع دعم الحقيبة المدرسية تدريجياً من قبل البنوك إلى حسابات المستفيدين خلال ساعات عمل اليوم.
وأجابت بعض البنوك على استفسارات مستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن تأخر إيداع دعم الحقيبة المدرسية في حساباتهم البنكية حتى اللحظة بأنه: "جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام عملية الصرف".
وكان حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" أعلن، أمس، أنه سيتم إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الثاني من عام 2024 - 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 19/ 11/ 2024م.