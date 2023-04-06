وزير الخارجية الصيني يقيم مأدبة غداء عمل على شرف وزيريْ خارجية المملكة وإيران

وجرى خلال مأدبة غداء العمل، التطرقُ إلى العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما جاء في الاتفاق الثلاثي؛ بما يحقق التطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين والشعبين.