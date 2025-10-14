المركز الوطني لإدارة الدين يُغلق طرح أكتوبر 2025 ضمن برنامج الصكوك المحلية بمبلغ 7.547 مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2025م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ إجمالي حجم التخصيص 7.547 مليارات ريال سعودي.
وأوضح المركز في بيانه أن الإصدارات قُسمت إلى أربع شرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بلغت 538 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2029م.
الشريحة الثانية: بلغت 493 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2032م.
الشريحة الثالثة: بلغت 2.451 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2036م.
الشريحة الرابعة: بلغت 4.065 مليارات ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2039م.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتطوير سوق الصكوك المحلية وتعزيز عمق أسواق الدين في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل ودعم الاستدامة المالية.