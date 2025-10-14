المركز الوطني لإدارة الدين يُغلق طرح أكتوبر 2025 ضمن برنامج الصكوك المحلية بمبلغ 7.547 مليارات ريال

وأوضح المركز في بيانه أن الإصدارات قُسمت إلى أربع شرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بلغت 538 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2029م.

الشريحة الثانية: بلغت 493 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2032م.

الشريحة الثالثة: بلغت 2.451 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2036م.

الشريحة الرابعة: بلغت 4.065 مليارات ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2039م.