وزير الصحة: رفع نسبة توطين "طب الأسنان" بالقطاع الخاص "ارتقاء وفرص"

ونوهت برفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص إلى 35% في المملكة؛ مشيرة إلى الهدف حيث تمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص، وخلق سوق عمل متوائم، وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية، وتحسين الإنتاجية والأداء.