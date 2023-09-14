وزير الصحة: رفع نسبة توطين "طب الأسنان" بالقطاع الخاص "ارتقاء وفرص"

قال وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل: إن قرار رفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص إلى 35% في المملكة، خطوة ضمن مسيرة الارتقاء بالخدمات المقدمة بأيدي كفاءاتنا الوطنية، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لهم.
وقدم "الجلاجل" شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، على جهوده وجهود وزارته المستمرة في التوطين في كل القطاعات، وفق ما جاء بحسابه على منصة "إكس" - "تويتر" سابقًا.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت على صعيد توطين مهنة طب الأسنان، تشجيع المملكة لأبناء وبنات الوطن من خريجي طب الأسنان بتوفير برامج تدريبية تمكنهم من دخول سوق العمل وتوفر لهم فرصًا في القطاع الخاص.
ونوهت برفع نسبة توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص إلى 35% في المملكة؛ مشيرة إلى الهدف حيث تمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص، وخلق سوق عمل متوائم، وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية، وتحسين الإنتاجية والأداء.