غرامة للمخالفين.. إلزام الشركات الناقلة بوضع بيانات المسافرين على أمتعتهم

ألزمت السلطات المختصة السعودية، الشركات الناقلة للركاب عبر المنافذ البرية، بوضع بيانات المسافرين من والى خارج المملكة على الأمتعة الخاصة بهم.
ووفقاً لتعميم اتحاد الغرف التجارية السعودية، فإن الجهات المختصة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملت بالتنسيق مع "الجوازات" على إنشاء صالة لاستقبال المسافرين القادمين بالحافلات، يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، وأنه يتطلب الأمر إبلاغ الشركات الناقلة بإلزامية وضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة بهم، وإقفال أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها للتهريب.
وسيجرى فرض غرامة مخالفة إجراءات جمركية على غير الملتزمين وفقاً لنص الفقرة (6) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرته الإيضاحية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم(41/م) وتاريخ (3 /11/ 1423هـ).