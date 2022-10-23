غرامة للمخالفين.. إلزام الشركات الناقلة بوضع بيانات المسافرين على أمتعتهم

ووفقاً لتعميم اتحاد الغرف التجارية السعودية، فإن الجهات المختصة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملت بالتنسيق مع "الجوازات" على إنشاء صالة لاستقبال المسافرين القادمين بالحافلات، يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، وأنه يتطلب الأمر إبلاغ الشركات الناقلة بإلزامية وضع بيانات المسافرين على الأمتعة الخاصة بهم، وإقفال أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها للتهريب.