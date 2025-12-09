بَرَد كثيف يكسو رمال جنوب حائل.. ومشهد نادر يجذب المتنزهين

اكتست الرمال الذهبية جنوب حائل مساء اليوم الثلاثاء بطبقات من البَرَد الكثيف، في مشهد نادر شكّل لوحة طبيعية ساحرة جمعت بين الرمل والغيم وغطاء البَرَد الأبيض، ما جذب أنظار المتنزهين ومحبي الأجواء الشتوية في المنطقة.

وفي التفاصيل، غطّت حبات البَرَد أجزاء واسعة من الرمال، لتتداخل مع اللون الذهبي وتُشكّل لوحة بصرية استثنائية، وثّقها الزوار بعدساتهم وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وشهدت المنطقة توافدًا ملحوظًا من المتنزهين الذين وصفوا المنظر بأنه “لا يُفوّت”، وسط أجواء شتوية هادئة، ممزوجة بعبق الغيم ونقاء الطبيعة، حيث تحوّل الموقع إلى نقطة جذب للتصوير والاستمتاع بالمشهد الفريد.