منظومة الفسح الجمركي تواصل جهودها لتطبيق التوسع في مبادرة "الساعتين"

وفي هذا الشأن، أوضحت الهيئة أن مبادرة التوسع في الفسح خلال ساعتين ستُسهم في تحقق حزمة من الآثار الايجابية كونها تتيح إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونيًا، ورفع كفاءتها الرقمية، مما يبرز قدرات المملكة التنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل أنشطتها عبر الحدود، بالإضافة إلى أن المبادرة تدعم الجهود المبذولة التي يقوم بها المركز الوطني للتنافسية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، كما ستسهم المبادرة في تنشيط الحركة التجارية، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إلى جانب دورها في زيادة حركة الصادرات الوطنية وتنشيط التجارة البحرية عبر الموانئ السعودية، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، الأمر الذي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.