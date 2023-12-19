محليات

تسجيل 213 موقعًا تاريخيًا وعنصرًا ثقافيًا على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي

عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم المنظمة وصل إلى 634 موقعًا وعنصرًا في 45 دولة