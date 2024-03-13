"حالة إشغال المصليات" تقنية حديثة ضمن الخدمات في المسجد النبوي

وتعدّ خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" من أهم الخدمات المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية؛ حيث تتيح الخدمةُ لزوار المسجد النبوي معرفةَ حالة الطاقة الاستيعابية في جميع أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه، والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح، وتظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط: eservices.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان، سواء "متاح" أو "شبه مشغول" أو "مشغول" أو "غير متاح"، بما يسهم في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.