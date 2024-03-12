"سوا": تعزيز التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

في قلب مدينة الرياض، وخلال فعاليات مؤتمر "ليب" LEAP التقني المرموق، كشفت "سوا" Sawa، المنصة الاجتماعية الرائدة للدردشة الصوتية، النقاب عن خطتها الطموحة التي تركز على تعزيز مشهد التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وفي إطار مبادرات متجذرة بعمق في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتخصيص الثقافي، يجسد حضور "سوا" تفانيها في أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وفق ما أكد مديرها العام، السيد "جوزيف مارون".