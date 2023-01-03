محليات
صاعقة رعدية وحريق.. مقطع متداول لـ"تريلا" الأعلاف بالليث
بالتزامن مع الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي ضربت المحافظة صباح اليوم
تعرّضت "تريلا" في سوق الوسقة للأعلاف- جنوبي الليث، إلى صاعقة رعدية أدّت إلى حرقها وحرق الأعلاف التي كانت على متنها.
وبحسب مقطع فيديو متداول؛ يظهر الـ "تريلا" وهي تشتعل بالنيران من جرّاء الصاعقة الرعدية التي تعرّضت لها؛ حيث أدّت إلى حرق الأعلاف واحتراق المركبة أيضاً.
وشهدت الأجزاء الجنوبية من محافظة الليث، صباح اليوم الثلاثاء؛ أمطاراً غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.