"سدايا" تؤكّد: قدمنا عدة مبادرات وطنية لتعزيز مكانة المملكة وجعلها في طليعة دول العالم في الذكاء الاصطناعي

وقال: "إن مسيرتنا الطموحة في المملكة تستضيء بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وانطلاقًا من هذه التوجيهات أطلقت سدايا عددًا من المبادرات الوطنية التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة وجعلها في طليعة دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا الهدف لا يتعلق بالفخر الوطني فقط، وإنما يتعلق أيضًا بتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وهو ليس خيارًا، بل ضرورة ملحّة".