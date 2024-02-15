"الحب خُلق مع آدم".. "يماني": نحتفي بالحب لأنه جوهر لعاطفة إنسانية جياشة وانتهى زمن اتهام اللون الأحمر

ويمضي "يماني" في رسالته عن الحب قائلا: "للحب مواثيق وعهود تزجر النفس، وتمسك الروح عن مغامرة الافتضاح، فإذا الصراع في النفس يحتدم، وإذا المقاومة تخفت حيناً وتعلو في أخرى، فمن الحب ما قتل، فالكتمان يذهب من المحبّين مذاهب شتى، وطرائق قدداً، فثمة من يطوي على الهوى نفساً، ومنهم من يصرح حتى ولو لقي حتفه، ومنهم من ذاب تولّهاً، وقضى صبابة، فكان الموت طريق الخلاص من تلك الأوصاب، لذا قيل في الأثر من عشق فعف فمات مات شهيداً.. الحب يغير حتى من كيمياء الروح، ويعيد ترتيب روح المحب وفق مزاجه الخاص، وتعمد إلى الفيزياء من حولها فتجعل منافذ الخروج هي مداخله للمحب حين يبشّر بالوصل، ويمنّى باللقاء الموعود.. إنّه الحب الفيّاض، الذي يسع النّاس ألفة، ويغمرهم وداً، ويحيل قفر أرواحهم مروجاً خضراً يانعات بغيته الجمال، ورسالته الإيلاف، وسبيله الإيناع في كل قلب بما يصلح شائكه، وينير بصيرته، ويهذّب طبائعه".