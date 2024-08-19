"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لحفر 21 بئراً تعمل بالطاقة الشمسية في نيجيريا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 21 بئراً متوسط العمق تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق أبوجا، وإينوجو، وكانو، وأوسون، وأويو، وكادونا بجمهورية نيجيريا الاتحادية, حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أن الاتفاقية تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لكل من البشر والماشية، والحد من الوفيات جراء استهلاك المياه الملوثة، وسد العجز الكبير في المياه بالمناطق المستهدفة من المشروع، يستفيد منها 105.000 فرد بشكل مباشر.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 185 سلة غذائية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.295 فرداً، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار سلسة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقاً للأمن الغذائي.