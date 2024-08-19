"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لحفر 21 بئراً تعمل بالطاقة الشمسية في نيجيريا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 21 بئراً متوسط العمق تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق أبوجا، وإينوجو، وكانو، وأوسون، وأويو، وكادونا بجمهورية نيجيريا الاتحادية, حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.