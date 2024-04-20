تزامنًا مع الحالة المطرية في نجران.. فرع "الهلال الأحمر" بالمنطقة يرفع جاهزيته

ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، وإفساح المجال للفِرَق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية في حال وجود حوادث؛ مشيرًا إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق "أسعفني"، في حال حدوث أي طارئ على مدار الـ24 ساعة.