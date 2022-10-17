المملكة تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الفقر في العالم بالتعاون مع المجتمع الدولي

تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء في اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، حيث تبرز فيه جهودها الإغاثية والإنسانية لدعم ومساعدة الدول والشعوب التي تواجه أوضاعاً طارئة بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة على مستوى العالم، ومن أكبر الدول الداعمة لأنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.