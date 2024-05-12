"الندوة العالمية" تؤسس مستشفى في قيرغيزيا لخدمة 140 ألف شخص

شرع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا بالتعاون مع وزارة الصحة في إنشاء وتأسيس مستشفى مركزي في منطقة آت باشي بمحافظة نارين على الحدود الصينية القيرغيزية.
ويأتي هذا المشروع للندوة العالمية استجابة لطلب وزارة الصحة القيرغيزية ليخدم أكثر من (140) ألف نسمة من سكان المنطقة التي تعد من المناطق المحتاجة في البلاد حيث يعمل معظم سكانها في الرعي وتفتقر المنطقة إلى الرعاية الطبية والتعليمية وكثير من الخدمات الأساسية.
وذكر مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي أن الندوة وافقت على إنشاء هذا المستشفى المركزي المتكامل في هذه المنطقة لتقديم الرعاية الصحية وتوفير العلاج للمرضى كأحد أهم الأعمال الإنسانية التي تسعى الندوة لتحقيقها في كثير من المناطق النائية والمحتاجة.
ونوه "ماضي" بجهود المملكة حكومة وشعبًا في إنجاز هذه الأعمال الإنسانية العظيمة التي تدلل على عطائها المتواصل وسخاء شعبها الكريم.