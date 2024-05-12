"الندوة العالمية" تؤسس مستشفى في قيرغيزيا لخدمة 140 ألف شخص

ويأتي هذا المشروع للندوة العالمية استجابة لطلب وزارة الصحة القيرغيزية ليخدم أكثر من (140) ألف نسمة من سكان المنطقة التي تعد من المناطق المحتاجة في البلاد حيث يعمل معظم سكانها في الرعي وتفتقر المنطقة إلى الرعاية الطبية والتعليمية وكثير من الخدمات الأساسية.