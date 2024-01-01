الأداء السنوي لطيران ناس يسجل ارتفاعاً تاريخياً بنقل أكثر من 11 مليون مسافر في العام 2023 بنسبة نمو تتجاوز 28%

وتسلم طيران ناس 19 طائرة جديدة خلال 2023 ليرتفع حجم أسطوله إلى 64 طائرة بزيادة بلغت أكثر من 35%، مما مكنه من المضي قدما في تنفيذ خططه الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وتدشين وإطلاق العديد من الوجهات وخطوط السير التي بلغت 57 وجهة وخط سير جديد في عشر دول خلال العام، إضافة إلى إطلاق مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث ساهمت خطط التوسع والنمو في الأسطول وأعداد الوجهات في زيادة السعة المقعدية بنسبة 22% للرحلات الداخلية والدولية.