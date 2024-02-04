"زين السعودية" ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

حيث أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي من أبرزها برنامج المرأة في التقنية لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والرياضيات STEM، وبرنامج EVOLVE لحديثي التخرّج لتزويدهم بالخبرة العملية والمعرفة العالمية وإعدادهم لسوق العمل، أيضا مبادرة كسوة فرح بالتّعاون مع مؤسسة احتواء التطوعية والتي ساهم فيها موظفي "زين السعودية" بتوفير تبرعات عينية لأكثر من 3000 أسرة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى شراكتها الإستراتيجية مع "برنامج الأمان الأسري" تعزيزاً لدورها في دعم مشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، بهدف توفير منظومةٍ متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالم الواقعي والافتراضي حيث ساهمت "زين السعودية" في توعية أكثر من 3500 طفل على مستوى المملكة عبر حملات توعوية.