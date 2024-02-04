"زين السعودية" ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

صُّنفت "زين السعودية" ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وجاء ذلك في الدراسة التي أجرتها فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لتسليط الضوء على الجهات التي تقدم مبادرات متميزة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في المملكة.
وجاء حصول "زين السعودية" على هذا التصنيف نتيجةً للجهود والمبادرات العديدة التي نفذتها في مجال المسؤولية الاجتماعية في إطار إستراتيجيتها المتكاملة للاستدامة المؤسسية التي تميزت بمواءمتها التامة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأفضل الممارسات العالمية في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تدعم أيضاً تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وتميزت برامج ومبادرات "زين السعودية" في مجال المسؤولية الاجتماعية بارتكازها إلى سلسلة القيم لدى الشركة، والتي تستهدف من خلالها تعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع على المستوى الاجتماعي.
حيث أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي من أبرزها برنامج المرأة في التقنية لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والرياضيات STEM، وبرنامج EVOLVE لحديثي التخرّج لتزويدهم بالخبرة العملية والمعرفة العالمية وإعدادهم لسوق العمل، أيضا مبادرة كسوة فرح بالتّعاون مع مؤسسة احتواء التطوعية والتي ساهم فيها موظفي "زين السعودية" بتوفير تبرعات عينية لأكثر من 3000 أسرة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى شراكتها الإستراتيجية مع "برنامج الأمان الأسري" تعزيزاً لدورها في دعم مشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، بهدف توفير منظومةٍ متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالم الواقعي والافتراضي حيث ساهمت "زين السعودية" في توعية أكثر من 3500 طفل على مستوى المملكة عبر حملات توعوية.
الجدير بالذكر وقعت "زين السعودية" مؤخرًا مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع جمعية كبار السن والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية لدى كبار السن وتشجيعهم على استخدام التقنية عبر دروات تدريبية.