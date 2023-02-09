شركة حلول الضيافة للتجارة والتسويق توقّع اتفاقية شراكة مع ريتشوير تسهيلًا لعمليات الربط التقني لمنصة ودّك للحجوزات والتطبيقات السحابية

وقعت شركة حلول الضيافة للتجارة والتسويق اتفاقية شراكة مع شركة ريتشوير، ممثلة في هدف الانتشار في قطاع الضيافة وسوق الأغذية والمشروبات، والتي تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تسهيل عمليات الربط التقني بين منصة ودك للحجوزات والتطبيقات السحابية الأخرى التي تخدم شريحة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.