شركة حلول الضيافة للتجارة والتسويق توقّع اتفاقية شراكة مع ريتشوير تسهيلًا لعمليات الربط التقني لمنصة ودّك للحجوزات والتطبيقات السحابية

وقعت شركة حلول الضيافة للتجارة والتسويق اتفاقية شراكة مع شركة ريتشوير، ممثلة في هدف الانتشار في قطاع الضيافة وسوق الأغذية والمشروبات، والتي تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تسهيل عمليات الربط التقني بين منصة ودك للحجوزات والتطبيقات السحابية الأخرى التي تخدم شريحة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.
وقع الاتفاقية من جانب شركة حلول الضيافة للتجارة والتسويق سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ عذبي العقيل، ومن جانب ريتشوير سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حمزة أبو ستيتة.
الجدير بالذكر أن منصة ودك هي علامة سعودية حديثة لإدارة حجوزات المطاعم الفاخرة في المنطقة؛ حيث صُممت لتلبي تطلعات عملائها بالتضامن مع المطاعم الفاخرة في تنظيم الحجوزات الداخلية والخارجية وقوائم الانتظار، وتوفّر ودك العديد من المزايا لأصحاب الأعمال والمستخدمين على حد سواء wddk.sa.