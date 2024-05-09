"الزايدي" يفتتح مشروع المواقف الذكية المتعدد الأدوار بالطائف

ووفقًا لبيانٍ أوردته الأمانة لـ"سبق"، يضم المبنى مركزًا للتموينات الغذائية، وسلسلة من الخدمات المساندة التي من شأنها تحقيق مستهدفات إنشاء هذا المشروع الحيوي في المنطقة المركزية التي تعاني في الأساس من كثافة ارتياد المتسوقين، والحاجة إلى المزيد من مواقف السيارات، وخصوصًا في المواسم والأعياد وعند تنظيم الفعاليات.