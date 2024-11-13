سامي ملكاوي: فورد الشرق الأوسط تحقق نموًا غير مسبوق وتستعد لإطلاق سيارات جديدة في 2025

وأوضح "ملكاوي" أن أحد عوامل هذا النجاح هو قوة العلامة التجارية لدى المستهلكين السعوديين، إضافة إلى الشراكة المثمرة مع وكيلين رسميين، هما شركة توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي، واللتين تمثلان علامة فورد بشكل فعّال في المملكة، كما أطلقت الشركة هذا العام سيارة "فورد إيفرست" ذات الدفع الرباعي، التي حازت إقبالًا واسعًا، إضافة إلى سيارة "فورد توروس" التي تصدرت مبيعات فورد في السعودية، تليها "فورد تيريتوري".