سامي ملكاوي: فورد الشرق الأوسط تحقق نموًا غير مسبوق وتستعد لإطلاق سيارات جديدة في 2025

أعلنت شركة فورد الشرق الأوسط، عبر مديرها العام سامي ملكاوي، عن تحقيق أداء متميز خلال عام 2024، حيث ارتفعت مبيعات الشركة في المنطقة بنسبة 17% حتى نهاية سبتمبر، وأشار "ملكاوي" إلى أن السوق السعودي شهد طفرة ملحوظة في المبيعات منذ عام 2022، حيث تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح استراتيجية الشركة في السعودية.
وأوضح "ملكاوي" أن أحد عوامل هذا النجاح هو قوة العلامة التجارية لدى المستهلكين السعوديين، إضافة إلى الشراكة المثمرة مع وكيلين رسميين، هما شركة توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي، واللتين تمثلان علامة فورد بشكل فعّال في المملكة، كما أطلقت الشركة هذا العام سيارة "فورد إيفرست" ذات الدفع الرباعي، التي حازت إقبالًا واسعًا، إضافة إلى سيارة "فورد توروس" التي تصدرت مبيعات فورد في السعودية، تليها "فورد تيريتوري".
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أكد "ملكاوي" أن السوق السعودي أصبح جاهزًا لاستقبال هذا النوع من المركبات، مشيرًا إلى دراسة حديثة أجرتها فورد أظهرت أن نحو 40% من المستهلكين في المملكة أبدوا اهتمامًا بالسيارات الكهربائية، كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الهجينة، مما دفع الشركة إلى التخطيط لإطلاق سيارة "فورد تيريتوري" الهجينة بداية العام القادم.
وأكد "ملكاوي" أن الشركة ستواصل خططها للنمو في عام 2025 بإطلاق ثلاث سيارات جديدة للسوق السعودي؛ الأولى هي "فورد تيريتوري" الهجينة، والثانية "فورد إكسبديشن" الجديدة بالكامل، التي تحتل المركز الثالث في المبيعات، وأخيرًا سيارة "فورد ماك إي" الكهربائية بالكامل، والمتوقع وصولها في العام المقبل.