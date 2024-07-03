السواحه يجتمع بقيادات meta وgoogle لدعم الاقتصاد الرقمي والحراك الابتكاري عبر الذكاء الاصطناعي

كما اجتمع المهندس السواحه؛ في لقاءٍ آخر، مع الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمارات في شركة Alphabet و Google روث بورات؛ لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، وتعزيز فرص الاستثمارات لتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات بما يدعم الابتكار ويعزّز من مكانة المملكة في القطاع التقني.