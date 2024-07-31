خلال أسبوع.. أكثر من 5.428.718 مصليًا وزائرًا في المسجد النبوي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل باللغات الأخرى بلغ 152.912 زائرًا من جنسيات مختلفة، مبينًا أن الخدمات الميدانية، شملت أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 292.056 لترًا، كما تم توفير 1810 أطنان من مياه زمزم وأخذ 218 عينة لفحصها وتحليلها، إضافة إلى توزيع 483.194 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.