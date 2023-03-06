"آل جندب" مبلوراً تحديات الإعلام السعودي : الوزير "الدوسري" خبير و"الشركة الوطنية" فرصة

وأردف يقول: "أظن أن واقع حال الصحفيين والصحافة وهيئة الصحفيين السعوديين لا تسر، فأصبح العمل الصحفي عمل إضافي، والصحافة في كثير من الصحف المحلية رجع صدى لما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي مع غياب الصحفي المتفرغ للمهنة والقادر على صناعة الأخبار، ومتابعة الأحداث، وكتابة القصص الصحافية، مع سبات عميق طال للهيئة فلا هي بادرت لطرح الحلول، ولا ساهمت في تطوير صناعة الصحافة بكافة وسائلها".