المملكة تستعرض جهودها في تطوير قطاع الإبل معرض السنة الدولية للإبليات بإيطاليا

وتشارك المملكة في اجتماعات الجمعية العمومية لـ (الفاو)، بوفدٍ برئاسة وكيل الوزارة للزراعة رئيس اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للإبليات 2024 المهندس أحمد بن صالح العيادة، إلى جانب عدد من وكلاء ومسؤولي الوزارات أعضاء اللجنة، كما تشارك في المعرض أكثر من (13) جهة حكومية، وشركات من القطاع الخاص، لإبراز جهودها في مجال تطوير قطاع الإبليات، إلى جانب استعراض المنتجات الغذائية، والطبية، والتجميلية المشتقة من الإبل، بالإضافة إلى عكس القيمة الكبيرة للإبل في المجتمعات السعودية، ثقافيًا واجتماعيًا.