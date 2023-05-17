فريق طبي بمستشفى العارضة ينجح في إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث سقوط

وحضر المصاب لقسم الطوارئ بمستشفى العارضة العام بعد تعرضه للسقوط على آلة حادة، تسبب في إحداث نزيف دموعي وتهتك بالكبد والمعدة، وبعد الكشف عليه من قبل الفريق الطبي وإجراء الفحوصات الإشعاعية تقرر على الفور إدخاله إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية استكشاف جراحي للبطن تم من خلالها إيقاف النزيف وإصلاح ورتق وإيقاف نزيف الكبد والمعدة، وأعطي المحاليل اللازمة، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المريض ولله الحمد.