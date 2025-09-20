21 ألف مخالف في قبضة "الحملات الميدانية".. الداخلية تشدد على خطورة الجريمة المخلة بالشرف والأمانة

وتفصيلاً، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 03 / 1447هـ الموافق 11 / 09 / 2025م إلى 25 / 03 / 1447هـ الموافق 17 / 09 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21638) مخالفًا، منهم (12958) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4540) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4140) مخالفًا لنظام العمل.