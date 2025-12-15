كيف تنجح المملكة في دمج الذكاء الصناعي بالجانب الانساني ؟ اكرم الصيرفي مدير عام فيلبيس السعودية يشرح

وأكد صيرفي أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن تطبيقه بمعزل عن العنصر البشري، مضيفًا:

“دور التقنية هو إزالة التعقيد—not إزالة الإنسان. هدفها هو تحرير الأطباء من الأعباء الإدارية ليقدّموا ما لا تستطيع الآلات تقديمه: الإصغاء والتفهم والإرشاد.”

وأوضح أن العاملين بالقطاع الصحي حدّدوا أولويات لضمان الثقة، أبرزها:

* المراقبة المستمرة لأنظمة الذكاء الاصطناعي (44%)

* الشفافية في آلية اتخاذ القرار (39%)

* تحديد المسؤولية القانونية (36%)

* تعزيز أمن البيانات (31%)