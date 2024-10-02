بمشاركة 30 ألف شخص.. "جدة" تشهد تدشين أضخم جدارية تكريمية للمعلمين والمعلمات

جديرٌ بالذكر أن فعاليات التكريم ستنطلق يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام في عددٍ من المجمعات التجارية بجدة، على أن تتواصل نهاية الأسبوع المقبل في مجمعات أخرى، حيث سيصل عدد المعلمين والمعلمات المكرمين، إلى أكثر من 1000 معلم ومعلمة خلال 6 أيام.