"الروبوت" يلغي احتكار "الهجانة" للسباقات.. والثمن كان بنصف الجائزة

وأوضح مُلاك الهجن أن الراكب الآلي صُنع في عام 2005 تقريبا، وهو عبارة عن دريل مركب فيه عصا، يضرب بالريموت، ويوجد فيه سماعة للتوجيه. ويُلبس بالشعار، وبه مخبآن، واحد للضرب والثاني للصوت، وتستقبل السماعات اللاسلكية الأوامر بريموت ضرب يدوي، يتم التحكم فيه عن بُعد على شكل ميدالية أو مفتاح سيارة، ويركب في الجهاز الآلي بطارية. والآليات بأحجام 10 و12 و14، وأسعارها تتراوح من 1200 إلى 1500 في الإمارات، والفرق بسيط في السعودية بفارق سعر الشحن والنقل.