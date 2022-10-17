"مدن" تطرح مزاياها الاستثمارية وخدماتها اللوجستية خلال مؤتمر "سلاسل الإمداد"

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في المؤتمر السنوي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والمقام في الرياض من 16 - 17 أكتوبر 2022.
وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم أن "مدن"، ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي؛ تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص؛ من أجل دعم الصناعات الوطنية، والارتقاء بها إلى المصافّ العالمية، وذلك من خلال تأسيس بيئة استثمارية تواكب متطلبات نقل وتوطين المعرفة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وذكر أن "مدن" تعمل على تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بمدنها الصناعية بوصفها إحدى أسس التنمية الصناعية الحديثة، حيث نجحت في رفع إجمالي المساحات اللوجستية المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2.
وقال: تسعى "مدن" من خلال المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" إلى الإسهام في تحوّل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصّـة عالمية للخدمات اللوجستية في مجالات النمو الواعـدة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن "مدن" عززت منظومتها اللوجستية بإطلاقها منتج "أرض وقرض لوجستي" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع منح المستثمرين الجدد عقودًا طويلة الأمد قد تصل إلى 50 عامًا، حيث يستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة المُوحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلًا عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.
وتوفر "مدن" أيضًا منتج الحلول اللوجستية كأراضٍ موزعة في مناطق رئيسة بالمملكة، تسمح بالتخزين، وتُعد محطات لتوزيع البضائع، رُوعِيَ فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة.
ويستضيف المؤتمر أكبر تجمّع لصناع قرار قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا على مدى يومين، يتخللها تقديم عدد من أوراق العمل والبحوث تتناول أفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها على عمليات التصنيع وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى موضوعات مهمة في تطوير المفاهيم المبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير الإجراءات والأنظمة.
وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.