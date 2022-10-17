"مدن" تطرح مزاياها الاستثمارية وخدماتها اللوجستية خلال مؤتمر "سلاسل الإمداد"

وأوضح أن "مدن" عززت منظومتها اللوجستية بإطلاقها منتج "أرض وقرض لوجستي" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع منح المستثمرين الجدد عقودًا طويلة الأمد قد تصل إلى 50 عامًا، حيث يستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة المُوحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلًا عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.