بفاصل 0.5 درجة فقط.. "فلكية جدة" تكشف عن اقتران المريخ بأورانوس فجر الثلاثاء

وبين أبوزاهرة أنه عند توجيه المنظار نحو المريخ سيكون أورانوس ظاهرياً بجواره من منظورنا على الأرض، وهي فرصة الآن لمن لم يرَ أورانوس من قبل، فعند استخدام منظار بمقاس 10x35 سيكون مناسباً، ولكن مقاس 10x50 يجعل أورانوس أكثر إشراقاً، لافتاً إلى أن أورانوس سيكون أعلى يسار المريخ بالنسبة للراصد، وسيمثل ألمع نقطة ضوء قريبة من المريخ.