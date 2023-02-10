بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- غادرت مطار الملك خالد الدولي، فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا؛ تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو جراماً من المساعدات الإغاثية؛ تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.