تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة

بينما ركّز النطاق الشمالي على حدائق: اللؤلؤة، والثريا، والعمرة، والطيب، وحديقة الصحابي أبي ذر الغفاري، والفضيلة، من خلال تعزيز أعمال الري، وتقليم الأشجار، ورفع المخلفات، وتحسين جاهزية المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال ميدانية في نطاق الشوارع والمحاور الرئيسة شملت طريق الأمير محمد بن سلمان، ومثلثات كوبر الزايدي، وميدان الخالدية، وكوبري كدي، وميدان الإسكان، وشارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش، وطريق المعيصم بالمشاعر المقدسة، تضمنت صيانة المسطحات، وتطوير عناصر التشجير، ورفع كفاءة النظافة، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة؛ تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العامة.